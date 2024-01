Angi Homeservices Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Angi im Fokus der Diskussionen, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Angi, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der GD200 des Wertes in Höhe von 2,55 USD verläuft, während der Kurs der Aktie (2,37 USD) um -7,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,29 USD, was einer Abweichung von +3,49 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Neutral".

Das Sentiment und Buzz in den Social Media zeigten in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Angi, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Angi wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Angi-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt, mit 2 Gut und 0 Neutral Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Angi vor, aber das Kursziel der Analysten wird bei 9,5 USD angesiedelt, was zu einer Performance von 300,84 Prozent führen würde. Die Gesamteinschätzung der Analysten führt zur Vergabe des Ratings "Gut" seitens der Redaktion.