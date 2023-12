Angi Homeservices Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die 7-Tage-RSI von Angi liegt momentan bei 35,29 Punkten, was bedeutet, dass die Angi-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von Angi liegt mit einem Wert von 31,33 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Angi festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht gesunken, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,54 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,04 USD, was einer Abweichung von +24,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Angi-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Angi-Aktie zeigt keine klaren positiven oder negativen Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über die positiven Themen rund um Angi diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des technischen Indikators ein "Neutral"-Rating für die Angi-Aktie.