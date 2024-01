Angi Homeservices Aktie: War das schon alles?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Angi-Aktie ist insgesamt positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen erhält die Aktie 3 Mal die Einschätzung "Gut" und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was einer potenziellen Performance von 216,21 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Angi-Aktie bei 2,54 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs aktuell bei 2,53 USD liegt, wird die Einstufung als "Neutral" gegeben. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Wert von 2,09 USD um +21,05 Prozent darüber, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Angi-Aktie ist derzeit negativ geprägt, da überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen dominierten ebenfalls negative Themen rund um die Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Angi-Aktie beträgt 33,33 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating der Aktie als "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die Analysen der Analysten, der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments, dass die Angi-Aktie derzeit unterschiedlich bewertet wird. Während die Meinung der Analysten und die technische Analyse überwiegend positiv sind, ist das Anleger-Sentiment eher negativ geprägt.