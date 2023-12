Angi Homeservices Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Angi-Aktie liegt bei 35, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 25,28, was darauf hindeutet, dass Angi überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Angi.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Angi eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die gleitende Durchschnittskurs der Angi beläuft sich auf 2,54 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,48 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,36 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,92 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +29,17 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

Gemäß der Analysteneinschätzung liegt insgesamt eine positive Bewertung vor, da 4 Buc, 0 Neutral, 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Angi liegt bei 6,65 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 168,15 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben. Die Analysten-Untersuchung führt insgesamt zur Einstufung "Gut".