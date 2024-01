Angi Homeservices Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Angi-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 2,55 USD. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 2,38 USD liegt dieser Wert deutlich höher, was einer Differenz von -6,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein aktueller Wert von 2,2 USD. Der letzte Schlusskurs liegt darüber, was einer Differenz von +8,18 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird die Angi-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Angi liegt bei 60, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 54 deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Angi haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Analysten bewerten die Angi-Aktie aktuell positiv, basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 236,13 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,38 USD) bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung für die Angi-Aktie.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Angi-Aktie, wobei die technische Analyse eine neutrale Tendenz zeigt, während Analysten ein deutliches Aufwärtspotenzial prognostizieren.