Angi Homeservices Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Bewertung von Angi durch Analysten zeigt sich in den zurückliegenden 12 Monaten als insgesamt positiv. Dabei wurde der Titel 2 Mal mit "Gut" bewertet, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vergeben wurden. Langfristig erhält Angi daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch der aktuelle Kurs von 2,37 USD wurde von Analysten analysiert, die eine erwartete Entwicklung von 300,84 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 9,5 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als positiv betrachtet, sodass die Bewertung durch institutionelle Analysten insgesamt auf der Stufe "Gut" liegt.

Auch die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Angi wird von unseren Analysten als positiv eingeschätzt. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Angi, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie somit auch in Bezug auf die Anlegerstimmung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse ergibt jedoch gemischte Ergebnisse. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 2,56 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,37 USD liegt, was eine Abweichung von -7,42 Prozent im Vergleich bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 2,36 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (+0,42 Prozent) entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Angi auf dieser Stufe.