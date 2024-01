Angi Homeservices Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Angi liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. In ähnlicher Weise zeigt der RSI25 einen Wert von 54, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen sich für Angi als neutral und schwach, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,55 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend anzeigt und zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein positiveres Bild, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Angi, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Analysen.