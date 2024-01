Angi Homeservices Aktie: Jubelschreie!

Die Analysteneinschätzung für die Angi-Aktie zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle 2 Einstufungen als "Gut" bewertet wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Angi vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 311,26 Prozent steigen. Daher lautet die Empfehlung "Gut". Insgesamt erhält Angi von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Angi liegt bei 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 2,55 USD für den Schlusskurs der Angi-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,31 USD, was zu einer Bewertung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,28 USD eine nähere Übereinstimmung und ergibt somit eine "Neutral"-Bewertung für die Angi-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Angi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält Angi somit eine positive Bewertung von Analysten, in der technischen Analyse und in Bezug auf die Anleger-Stimmung.