Angi Homeservices Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Angi-Aktie liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 43,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,91 eine "Neutral"-Bewertung an. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Angi in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,54 USD für die Angi-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 2,49 USD liegt. Die Distanz zum GD200 führt zu einer Bewertung als "Neutral", während der GD50 einen Abstand von +18,57 Prozent zeigt und somit als "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Angi in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zeigt sich ebenfalls positiv, mit durchschnittlich 3 "Gut"-Meinungen. Die Kursprognose von 8 USD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 221,29 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Angi führt.