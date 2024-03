Angi Homeservices Aktie: Hammer-Nachricht!

Die charttechnische Entwicklung der Angi-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 2,57 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 2,68 USD liegt (Unterschied +4,28 Prozent), wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 2,53 USD und einem letzten Schlusskurs darüber (+5,93 Prozent), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Das Anleger-Sentiment wurde anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt analysiert. In den letzten zwei Wochen wurden über Angi besonders positive Diskussionen geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Angi-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 70, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (41,9) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Angi, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.