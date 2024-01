Angi Homeservices Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Angi wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einer guten Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war jedoch insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer schlechten Einschätzung führte.

Die Analystenbewertungen ergaben hingegen ein durchweg positives Bild. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 3 gute Bewertungen und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 8 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 258,74 Prozent entspricht. Somit wurde auch hier eine gute Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt jedoch gemischte Signale. Während der RSI bei 85,71 als überkauft gilt und daher negativ bewertet wurde, zeigt der RSI25 mit einem Wert von 52 eine neutrale Situation, die entsprechend eingestuft wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Angi-Aktie, wobei die verschiedenen Faktoren zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Anleger sollten daher die verschiedenen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.