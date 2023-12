Angi Homeservices Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Meinung von Analysten über die Aktie von Angi ist insgesamt positiv. Von insgesamt 3 Bewertungen sind alle als "Gut" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8 USD, was eine potenzielle Performance von 216,21 Prozent gegenüber dem aktuellen Preis von 2,53 USD bedeuten würde. Auf Basis dieser Informationen erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine negative Stimmung gegenüber der Angi-Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet über Angi zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Angi-Aktie liegt bei 33,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,76, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen von Analysten, Anlegern und das Stimmungsbild im Internet gemischte Signale für die Angi-Aktie, wobei das Gesamtbild auf eine neutrale bis negative Tendenz hindeutet.