Angi Homeservices Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Angi-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-Bewertungen, während keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten einen Kurs von 9,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 337,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,55 USD, was unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,17 USD liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 2,27 USD liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Indikatoren mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung rund um Angi in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, insbesondere in den vergangenen Tagen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Angi-Aktie also gemischte Bewertungen von Analysten, trendfolgenden Indikatoren und Sentimentanalysen, was auf ein uneinheitliches Bild in Bezug auf ihre zukünftige Entwicklung hindeutet.