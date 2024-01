Angi Homeservices Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Angi bleibt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Auch Analysten bewerten die Angi-Aktie als "Gut" und prognostizieren ein Aufwärtspotential von 337,79 Prozent basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel von 9,5 USD.

Die Internet-Kommunikation zeigt eine stabile Stimmung für Angi in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Angi-Aktie mit einem Wert von 80,56 als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 mit 57,05 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.