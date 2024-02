Angi Homeservices Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Angi in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Angi zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus noch außerhalb des Fokus der Anleger steht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Angi in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, insbesondere von privaten Nutzern in den sozialen Medien. Auch die Themen rund um die Aktie waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Angi-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 8,22, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 30,46 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Angi-Aktie bei 2,99 USD liegt und damit um +15,89 Prozent über dem GD200 (2,58 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 2,43 USD, was einem Abstand von +23,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Angi-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.