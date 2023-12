Angi Homeservices Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Stimmung der Anleger zu Angi in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer Einschätzung "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Angi-Aktie derzeit ebenfalls positiv mit einem Rating von "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 8 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 216,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Angi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,54 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,53 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Bild mit einer "Gut"-Bewertung aufgrund des höheren letzten Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Angi-Aktie gemäß der verschiedenen Bewertungsfaktoren eine überwiegend positive Einschätzung.