Mit Anghami De wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Anghami eingestellt waren. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, ohne dass negative Aspekte erwähnt wurden. An fünf Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Anghami eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Anghami derzeit bei 1,1 USD. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,96 USD lag und somit einen Abstand von -12,73 Prozent aufweist. Ein ähnliches Bild ergibt sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 1,06 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -9,43 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 57,95 Punkten, was bedeutet, dass die Anghami-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, bezogen auf die letzten 25 Tage, zeigt ebenfalls an, dass die Anghami-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60,45), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Anghami insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen bei der Aktienbewertung eine Rolle. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien war in den vergangenen Monaten eher gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Anghami führt.