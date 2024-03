Anghami De Aktie: Das liegt auf Eis

Die Anghami-Aktie wird derzeit bei 0,96 USD gehandelt, was einer Entfernung von -11,11 Prozent vom GD200 (1,08 USD) entspricht. Nach der technischen Analyse ist dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,01 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Anghami-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf den Aktienkurs haben. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Anghami auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen rund um Anghami diskutiert, was zu einer positiven Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 47,81 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Anghami-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.