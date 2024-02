Anghami De Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Aktie von Anghami wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend neutral, mit positiven Themen an vier Tagen und negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Anghami gesprochen, was zu einer positiven Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die Anghami-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt schlecht bewertet wurde. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigten Abweichungen von -13,42 Prozent bzw. -10,27 Prozent.

Der Relative Strength-Index ergab ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Anghami-Aktie, mit Werten von 39,2 für RSI7 und 55,84 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als neutral führte.