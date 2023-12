Anghami De Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Beurteilung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Anghami auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Einstufung der Aktie führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Anghami diskutiert, was zu einer weiteren positiven Beurteilung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird hier betrachtet. Für Anghami beträgt der aktuelle Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,2 USD, was unter dem letzten Schlusskurs von 1,06 USD liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Anghami-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,3 USD, was ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Anghami basierend auf diesen Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Anghami liegt bei 45,65 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 77,36, was darauf hinweist, dass Anghami überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeichnet sich ein negativer Trend bei der Stimmungslage ab, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dadurch erhält Anghami auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren und Stimmungen in den sozialen Medien eine überwiegend negative Bewertung für die Anghami-Aktie.