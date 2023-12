Anghami De Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Anghami-Aktie ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,23 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,94 USD) um -23,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,27 USD zeigt eine Abweichung von -25,98 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Anghami-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Anghami-Aktie demnach eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse und dem RSI.