Anghami De Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Anleger-Stimmung bei Anghami in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anghami-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,987 USD liegt, was einer Abweichung von -11,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,16 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -14,91 Prozent Abweichung ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,48) führen zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Anghami damit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Damit erhält die Anghami-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.