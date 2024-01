Anghami De Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Anghami auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 30,77 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Anghami derzeit als "neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn wir uns dagegen den 25-Tage-RSI ansehen, stellen wir fest, dass Anghami auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Anghami derzeit ein "schlecht", da der GD200 des Wertes bei 1,18 USD liegt und der Kurs der Aktie (1,08 USD) um -8,47 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 1,31 USD führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Anghami eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Anghami daher von der Redaktion ein "neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.