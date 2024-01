Anghami De Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Anghami im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von Anghami eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI deutet auf Neutralität hin, während der 25-Tage-RSI Anghami als überkauft einstuft. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt, dass die Anghami-Aktie sowohl auf 200 als auch auf 50 Handelstage betrachtet, als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich damit aus den verschiedenen Analysen eine negative Bewertung für die Anghami-Aktie.