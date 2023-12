Anghami De Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Anghami ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anghami-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 56,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,33 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass Anghami über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1,21 USD für die Anghami-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,89 USD, was einem Unterschied von -26,45 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.