Angesichts der Verschärfung der Krise in der Ukraine startet NeedsList mit Unterstützung von Google.org den Online-Hilfsmarktplatz „RespondLocal"

London (ots/PRNewswire) -Während der Krieg in der Ukraine eskaliert, startet das humanitäre Technologieunternehmen Needslist eine Online-Plattform, die lokalen Organisationen helfen soll, schnell an große Mengen warmer Kleidung, Generatoren, Lebensmitteln und anderen grundlegenden Dingen zu gelangen.Die UNO schätzt, dass 17,7 Millionen Menschen in der Ukraine dringend auf Hilfe angewiesen sind. Der Temperatursturz und die massiven Stromausfälle verschärfen die humanitäre Krise weiter. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, großen internationalen NROs und anderen Anbietern, über einen Online-Marktplatz mit kleinen gemeinnützigen Organisationen zusammenzuarbeiten.Google.org unterstützte NeedsList mit einem Zuschuss in Höhe von 1 Million US-Dollar und einem Team von sieben Google Fellows – Ingenieure, die sechs Monate lang in Vollzeit arbeiteten, um die Sicherheitsfunktionen zu verbessern und die Plattform in fünf Sprachen zu übersetzen.Seit dem Start von NeedsList hat die RespondLocal-Plattform Hilfsgüter im Wert von mehr als 19 Millionen US-Dollar an mehr als 500.000 Bedürftige in 25 Ländern geliefert, die Umsiedlung von afghanischen, ukrainischen und venezolanischen Flüchtlingen in den USA unterstützt und vor Ort hergestellte COVID-PSA an medizinische Flüchtlingshelfer in Bangladesch, Irak, Uganda und Kenia geliefert.Kat Sellers, CSO von NeedsList:„Die Krise in der Ukraine verschärft sich und wir müssen in einem zunehmend instabilen Umfeld dynamisch sein. RespondLocal wurde entwickelt, um schnellere und nachhaltigere humanitäre Maßnahmen zu unterstützen, indem es die größten multilateralen NROs mit den kleinsten gemeinnützigen Organisationen in Echtzeit zusammenbringt. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, und danken dem Team von Google.org dafür, dass dieses Projekt Wirklichkeit geworden ist."Jen Carter, Global Head of Technology bei Google.org: „Angesichts der Rekordzahl von Menschen, die weltweit humanitäre Hilfe benötigen, ist es wichtig, dass wir unsere Hilfe so effizient wie möglich leisten. Durch einen Zuschuss und enge ehrenamtliche Zusammenarbeit mit dem NeedsList-Team konnten die Google.org-Fellows NeedsList beim Aufbau der ukrainischen Variante von RespondLocal helfen, einer bahnbrechenden Plattform, die es Needslist ermöglichen wird, Millionen von ukrainischen Menschen zu unterstützen – sowohl diejenigen, die noch in der Ukraine leben, als auch diejenigen, die in andere europäische Länder ausgewandert sind."Alle Organisationen, die aufgenommen werden, werden anhand strenger Kriterien überprüft, um sicherzustellen, dass Spender und Empfänger der Hilfe volles Vertrauen haben können. Lokale Organisationen wie Team4UA und SpivDiia haben bereits Hilfe über die Plattform geleistet.Kat fährt fort: „Wir ermutigen jedes Unternehmen, jeden Lieferanten und jede Nichtregierungsorganisation, die daran interessiert sind, Hilfe für die Ukraine zu leisten, sich zu engagieren. Dies gilt für Sachspenden oder finanzielle Unterstützung, und kann sicherstellen, dass die Hilfe bei den lokalen Organisationen ankommt, die sie am dringendsten benötigen."Um mehr zu erfahren oder sich anzumelden, besuchen Sie bitte www.needslist.coView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angesichts-der-verscharfung-der-krise-in-der-ukraine-startet-needslist-mit-unterstutzung-von-googleorg-den-online-hilfsmarktplatz-respondlocal-301703169.htmlPressekontakt:Sarah Baldwin,director@sarahbaldwinpr.com,+44(0)7776211518Original-Content von: NeedsList, übermittelt durch news aktuell