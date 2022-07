Angesagte Trends und neues Zubehör zur Eurobike 2022

Göttingen (ots) -Die Eurobike, die in diesem Jahr erstmals in der Metropole Frankfurt am Main stattfindet, ist die weltweit größte und wichtigste Fahrradmesse. Wir stellen dazu ausgewählte Neuheiten rund ums Rad vor - von Recyclingkonzepten und nachhaltigen Reinigern, über tierische Hänger und flexibel einsetzbare Taschen bis hin zu ungewöhnlichen Fahrradschlössern.Gebrauchte Fahrradreifen wiederverwerten: Reifenrecycling bei SchwalbeSchwalbe ist nach eigenen Angaben der erste Fahrradreifenhersteller weltweit, der einen ganzheitlichen Reifenrecyclingprozess entwickelt hat. Zusammen mit den Kooperationspartnern von Pyrum Innovations und der TH Köln werden hierfür Altreifen gesammelt, zerkleinert und für neue Produkte von Schwalbe verwendet. Dabei sollen bis zu 80 Prozent CO2-Emissionen eingespart werden.Robuste Anhänger für Hunde: Croozer DogAnhängerspezialist Croozer aus Köln bietet drei Modelle für Hunde ("Enna", "Mikke" und "Tammo") in verschiedenen Größen an. Sie sind für Hunde von bis 35 bzw. 45 Kilogramm geeignet. Sie besitzen einen tiefen Einstieg, der auch älteren Tieren oder Welpen das Hineinklettern erleichtert. Die Hänger sind gefedert und bieten ausreichend Platz, sodass sie bequem im Sitzen oder Stehen mitfahren können. Die faltbaren Hänger lassen sich mit Zubehör erweitern und kosten ab 920 Euro.Schützt den Rahmen, bietet Platz: "Chain Bag" von Fahrer BerlinSchicke Displayhüllen, Rahmenschutz und praktische Taschen aus Neopren oder recycelter Lkw-Plane, ausgelegt auf die Bedürfnisse von Radfahrenden, sind typische Produkte des Unternehmens Fahrer Berlin. Das "Chain Bag", das an den Flaschenhalter-Ösen angebracht wird, schützt den Fahrradrahmen vor Kratzern beim Hantieren mit dem Schloss. Statt Fahrradschloss lassen sich auch wahlweise Snacks oder Werkzeug darin transportieren. Der Preis liegt bei 29 Euro.Universeller Fahrradreiniger auf Pflanzenbasis: "Bike Wash" von ToniqDer Bike-Reiniger ist für alle Fahrradarten geeignet und schont Dichtungen sowie Beschichtungen. Zunächst wird das Fahrrad mit Wasser vorgereinigt, dann kann das "Bike Wash" aufgesprüht werden. Nach einer mehrminütigen Einwirkzeit wird der Reiniger einfach mit Wasser abgespült und das Rad glänzt wie neu. Die 500-Milliliter-Sprühflasche kostet 9,99 Euro.Wasserdichte Oberrohrtasche fürs Bikepacking: "Fuel-Pack" von OrtliebDas "Fuel Pack" kann entweder mit Lochbändern fixiert oder an entsprechende Ösen an das Oberrohr geschraubt werden. Das Nylongewebe ist sehr steif und hält die Tasche, die ein Volumen von einem Liter bietet, stabil in Form. Dank integriertem Kabelausgang lässt sich das Smartphone auch unterwegs und im trockenen Tascheninneren laden. Das "Fuel-Pack" wird in Deutschland hergestellt und kostet 60 Euro.Fahrradschlösser mit Schwanenhals und Kralle von AbusMit dem "Goose Lock" bietet Sicherheitsexperte Abus ein Fahrradschloss mit sogenannter Schwanenhals-Technologie. Das sind miteinander verbundene Federstahldrähte, die zwischen die Kettenglieder aus Spezialstahl eingewebt sind. Eingehüllt in einen Textilschlauch lässt sich das Schloss flexibel auch durch schwer zugängliche Stellen des Rades führen und sicher verschließen. Das "Goose Lock" kostet 69,95 Euro. Sehr viel ungewöhnlicher wirkt im Vergleich die "Chain Claw", ein Fahrradschloss, das auf den ersten Blick einem Paar Handschellen ähnelt. Das neu entwickelte Schloss besteht aus zwei individuell verschließbaren Krallen, die mit einer starken Kette miteinander verbunden sind. Dank der gehärteten Stahlkonstruktion bietet es besonders hohen Diebstahlschutz und eignet sich unter anderem zu Sicherung von Cargobikes, Pedelecs oder E-Scootern. Die "Chain Claw" ist für 99,95 Euro erhältlich.Pressekontakt:pressedienst-fahrrad GmbHRedaktionOrtelsburger Str. 737083 GöttingenGermanyt: +49-(0)551/9003377-0e: info@pd-f.dew: www.pd-f.deOriginal-Content von: pressedienst-fahrrad gmbh, übermittelt durch news aktuell