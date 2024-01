Angelinvestitionen: Risikoreiches Spiel mit hohen Gewinnen – Wie profitabel ist es wirklich Angelinvestor zu sein?

Erfahre, wie US-Engel-Investoren profitieren: Ein detaillierter, faktenbasierter Einblick fehlt noch für die Angel-Community von Kanada.

Profitorientierte Investitionsanalysen aus der US-amerikanischen Angel-Community nun verfügbar. Eine vergleichbare, detailliert ausgearbeitete Analyse der kanadischen Angel-Community ist bisher nicht bekannt. Dies kann Ihnen dabei helfen, sich Gedanken darüber zu machen, ob Sie als Angel-Investor Geld verdienen möchten und welche Maßnahmen Sie dafür ergreifen sollten. Welche entscheidenden Erkenntnisse bietet dieser Artikel?

Die Chancen, Geld zu verdienen, hängen sowohl von einem großen Portfolio als auch von frühen Investitionen ab. Eine Studie von 10.665 Investorenportfolios zeigte, dass die realisierte und nicht realisierte IRR bei etwa 15 % lag, aber die mediane IRR für ein Portfolio von 50 Unternehmen lag bei rund 10%.

11% der 50-Unternehmen-Portfolios erlitten Verluste. Die meisten Gewinne stammen aus einem einzigen großen Exit. Möglicherweise benötigen Sie ein großes Portfolio, Glück und die Fähigkeit, 10+ Jahre zu warten. Auf welche drei Arten kann man die Daten zur Rentabilität von Angel-Investitionen betrachten?

Als Gesamtanlageklasse, unter Berücksichtigung vieler Angel-Investoren. Als einzelne Angel-Gruppe oder Angel-Fonds. Die Rentabilität eines einzelnen Angel-Investors, wie beispielsweise Sie selbst. Sie haben das Potenzial, als Angel-Investor Geld zu verdienen, wenn: Sie oder Ihre Mit-Investoren tiefes Marktwissen über die Kunden und den Markt jedes Portfolio-Unternehmens haben. Sie erhebliche Zeit in die Due Diligence investieren.

Sie bleiben auch nach der ersten Finanzierung weiterhin aktiv im Unternehmen. Sie haben die finanziellen Möglichkeiten, ein diversifiziertes Portfolio von mindestens 25 Unternehmen mit Follow-on-Investitionen zu schaffen. Sie können 10 Jahre warten, um bedeutende finanzielle Erträge zu erzielen.

Wie rentabel war das Angel-Investieren im Zeitraum bis 2007?

Diese Studie untersuchte die Ergebnisse von 1.137 Exits (Übernahmen, Börsengänge oder Unternehmensschließungen) von 539 Angel-Investoren in Angel-Vereinigungen über einen Zeitraum von20 Jahren, wobei die meisten Exits nach 2004 stattfanden.

Die durchschnittliche Rendite betrug 27% (ohne Berücksichtigung von Aufwendung und unter der Annahme eines Nullwertes für die Zeit der Investoren). Die Due Diligence hatte einen großen Einfluss auf die Kapitalrendite der Investoren. Angels, die weniger als 20 Stunden investierten, hatten eine durchschnittliche Rendite von 1,1X Kapital.

Angels, die mehr als 20 Stunden investierten, erzielten eine durchschnittliche Rendite von 5,9X Kapital. Angels, die mehr als 40 Stunden investierten, erzielten eine durchschnittliche Rendite von 7,1X Kapital. Das Wissen der Investoren über die Branche des Portfolio-Unternehmens hatte einen großen Einfluss auf die Kapitalrendite.

Investoren mit mindestens 14 Jahren relevanter Branchenerfahrung hatten doppelte Kapitalrenditen im Vergleich zu Investoren ohne relevante Branchenerfahrung. Die fortlaufende Beteiligung am Portfolio-Unternehmen (z.B. Coaching und Mentoring, als Lead-Investor tätig sein, Mitglied des Beirats oder Vorstands sein) hat einen großen Einfluss auf die Renditen der Investoren. Angels, die zweimal im Monat mit dem Unternehmen interagierten, erzielten eine 3,7X Rendite.

Angels, die zweimal im Jahr interagierten, erhielten eine 1,3X Rendite. Eine häufigere Interaktion als zweimal im Monat führte nicht zu einer Verbesserung der Rendite. Dabei war die Qualität und Art der Interaktion wichtiger als die Häufigkeit. 52% aller Exits waren Verluste.

7% der Exits brachten mehr als das 10-fache der investierten Summe ein und waren für 75% der Gesamtrendite verantwortlich.39% der Investoren hatten Portfolios mit Verlusten. Die Top 10% der Investoren erzielten 50% der Renditen. 45% der Start-ups hatten keine Umsätze, als sie die Angel-Investition erhielten.

Wie rentabel war das Angel-Investieren im Zeitraum bis 2020?

Die Datenwissenschaftler von AngelList analysierten 10.665 Investorenportfolios. Die Analyse ergab, dass die realisierte und unrealisierte IRR für alle Investitionen 15% beträgt. Die oben genannte Studie aus dem Jahr 2007 untersuchte nur die realisierte IRR. Die mediane IRR-Rendite für Investoren wird stark von der Anzahl der Unternehmen in ihrem Portfolio beeinflusst.

50-Unternehmen-Portfolios hatten eine mediane IRR von etwa 10%; 11% dieser Investoren erlitten Verluste.

20-Unternehmen-Portfolios hatten eine mediane IRR von etwa 7%; 16% dieser Investoren erlitten Verluste.

10-Unternehmen-Portfolios hatten eine mediane IRR von etwa 6%; 32% dieser Investoren erlitten Verluste. Portfolios mit 1-5 Unternehmen hatten eine mediane IRR von 0%.

Wie war die Performance einiger einzelner Angel-Fonds in den USA im Jahr2020?

Der Bericht "Investor Insights" der Angel Capital Association (ACA) für 2020 liefert Einblicke einiger großer und langjährig etablierter US-amerikanischer Angel-Gruppen. Der Artikel nennt diese Gruppen nicht beim Namen. Für die Namen der Gruppen verweisen Sie bitte auf den Bericht, der Mitgliedern der ACA zur Verfügung steht.

Angelgruppe A analysierte 159 Ergebnisse (Exits und Schließungen) seit 1997.

#1 Ein großes Portfolio ist der Schlüssel zu großen Renditen. Gleich große Investitionen in alle Unternehmen hätten eine Rendite von 4,8X erzielt. 3 der 159 Exits brachten 74% der Gesamtrendite ein. Eine Monte Carlo-Simulation zeigte, dass nur 26% der Investoren mit einem Portfolio von 5 Unternehmen eine 4,8X Rendite erzielt hätten. Selbst bei einem Portfolio von 50 Unternehmen bestand nur eine 37%ige Chance auf eine 4,8X Rendite.

#2 Große Renditen erfordern die Fähigkeit,10 Jahre zu warten. Es dauert 4,5 Jahre, um die ursprüngliche Investition zurückzuerhalten. In den ersten Jahren gibt es viele Misserfolge. Es dauert 10 Jahre, um eine4,8X Rendite zu erzielen. Nach 10 Jahren gibt es nur eine sehr geringe Steigerung der Rendite. Angelgruppe B analysierte die Rendite ihrer 27 Mitglieder über 20 Jahre. Ein großes Portfolio ist der Schlüssel zu großen Renditen. Investoren mit einem Portfolio von 25 Unternehmen hatten eine 4,5-mal höhere IRR-Rendite als Investoren mit einem Portfolio von 1-4 Unternehmen.

Wie rentabel waren das individuelle Portfolio und3 Angel-Fonds?

Der ROI lag zwischen7,2% und7,7%, deutlich unter dem S&P500 Index. Diese Analyse basierte auf dem Zeitpunkt und dem Dollarbetrag jeder einzelnen Investition und jedem Ausstieg.

Warum unterscheiden sich die Ergebnisse von anderen Veröffentlichungen?

Die veröffentlichten Ergebnisse von Angel-Gruppen berücksichtigen oft nicht den Zeitpunkt und den Dollarbetrag jeder einzelnen Investitionsaktion. Annahmen werden getroffen, da die Mitglieder der Angel-Gruppe nicht für jede Transaktion Einzelheiten mitteilen.

Ein Beispiel für die Auswirkungen: Eine Angel-Gruppe meldete eine12X-Rendite, während der Autor der Analyse nur eine1,5X-Rendite erhielt. Die 12X-Rendite wurde erzielt, wenn man am ersten Tag investiert hatte. Der Autor investierte in einer späteren Runde. Die Analyse der Angel-Gruppe ging davon aus, dass alle Investitionen am ersten Tag getätigt wurden. Einige der Schlussfolgerungen, zu denen der Autor gekommen ist, sind: Die meisten Gewinne stammen aus einem einzigen großen Exit. Sie benötigen ein großes Portfolio und Glück. Erwarten Sie, 10 Jahre zu warten, um Ihr ursprüngliches Investment zurückzuerhalten, und 12-15 Jahre für die großen Gewinne.

Der tatsächliche Gewinn beim Angel-Investieren ist die Zufriedenheit, Gründern zu helfen. Wie gehen Sie jetzt weiter vor?

Überprüfen Sie Ihre Gesamt-Investitionsthese, z.B. welche Asset-Klassen werden Sie investieren, warum und welche erwart

Nachricht im Orginal