Angel Yeast kündigt Pläne zur Verstärkung der Liefer- und Innovationskapazitäten als Reaktion auf die steigende weltweite Nachfrage nach Hefe an

Yichang, China (ots/PRNewswire) -Die steigende Nachfrage nach Produkten auf Hefebasis in den letzten Jahren kündigt ein stetiges Wachstum des Marktes in der Zukunft an, was auch neue Herausforderungen mit sich bringt, die von den Herstellern verlangen, Innovationen voranzutreiben und die Produktion und technologische Entwicklung zu beschleunigen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Dies ist die Schlussfolgerung des jüngsten Berichts „Trends in Yeast and Yeast Products" von Innova Market Insights, der die Trends und das Potenzial des Marktes für Hefe sowie die Veränderungen, die für die Akteure der Branche notwendig sind, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben, aufzeigt.Geleitet von den neuesten Kundenerkenntnissen und angetrieben von seinem Ziel, gesunde und nachhaltige Hefeprodukte für globale Kunden anzubieten, gab Angel Yeast (https://en.angelyeast.com/) (SH600298), der weltweit führende Hersteller von Hefe, seine Markenentwicklungsstrategie für 2023 bekannt, die darauf ausgerichtet ist, die Probleme des Marktes anzugehen und innovative Lösungen durch strategische Investitionen und Partnerschaften zu liefern, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine Liefer- , Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu erweitern. Angel hat sich das Ziel gesetzt, die Haushalte weltweit sowie die globale F&E-Branche mit Hefe in Premiumqualität zu versorgen, damit die Kunden durch den außergewöhnlichen Geschmack, das Aroma und den Nährwert der Produkte von Angel ihre Mahlzeiten und ihre tägliche Nahrung mit mehr Lebensqualität genießen können.Laut der Studie wird das schnelle Wachstum des Hefemarktes durch die Rolle der Hefe in Lebensmitteln und Getränken als Geschmacks- und Nährstoffverstärker vorangetrieben. Der Einsatz von Hefe in der Entwicklung neuer Produkte hat zwischen 2018 und 2022 in allen Regionen zugenommen.Westeuropa ist in Bezug auf den Einsatz traditioneller Hefe bei der Entwicklung neuer Produkte noch immer führend, während die Verwendung von Hefeextrakten in Asien über dem globalen Durchschnitt liegt. Westeuropa ist auch weiterhin führend im Hinblick auf die Innovation und Entwicklung von Bier. Auf die Region entfällt fast die Hälfte der neuen Alkoholprodukte auf Hefebasis. Mit der Nachfrage Schritt zu halten, um die Marktchancen zu nutzen, ist eine große Herausforderung. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Hefe-Produktionskapazitäten verbessern müssen und gleichzeitig agile und robuste Lieferketten aufbauen müssen, die sich an das Marktwachstum anpassen.Heute ist frisches Brot für mehr als ein Drittel der Verbraucher weltweit das tägliche Grundnahrungsmittel, 63 % der Menschen essen mindestens einmal pro Woche Kekse und 50 % mindestens einmal pro Woche Kuchen. Im Jahr 2022 entfielen 53 % aller neuen hefehaltigen Backwaren auf Brot, wobei Westeuropa und Lateinamerika das größte Volumen an neu auf den Markt gebrachten hefehaltigen Backwaren verzeichneten.Von Hand hergestelltes Brot, insbesondere Sauerteig, wird in Europa und Nordamerika immer beliebter. Dieser Trend zeigt, dass sich der Geschmack und die Vorlieben der Verbraucher ändern, und unterstreicht, wie wichtig es für die Hersteller ist, neue Hefequellen zu erschließen und mit neuen Anwendungen zu experimentieren, um den dynamischen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.Da der Markt für pflanzliche und aromatisierte Lebensmittel weiter wächst, wird die Vielseitigkeit der Hefe als natürliche Zutat für die Entwicklung neuartiger Produkte von entscheidender Bedeutung sein. Außerdem ist zu erwarten, dass Hefeproteine und Hefeextrakte als Geschmacksverstärker für Lebensmittel an Zugkraft gewinnen werden. Auch in den kommenden Jahren werden weiterhin pflanzliche Lebensmittel im Mittelpunkt stehen, wobei immer ausgefeiltere Techniken entwickelt werden, um Fleisch- und Milchalternativen mit reichhaltigeren Texturen und Geschmackserlebnissen herzustellen. All dies deutet darauf hin, dass die Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit stärker betonen müssen, denn sie ist der Schlüssel für die Hersteller, wenn es darum geht, einen größeren Anteil des Kundenstamms zu erobern.Durch die Anpassung ihrer Geschäftsstrategie an die neuesten Branchentrends und Fortschritte ist die Angel Group bereit, die Herausforderungen und Chancen anzunehmen, und dadurch ihre Wettbewerbsvorteile zu verbessern und ihren langfristigen Erfolg mit ihrer neuen Markenentwicklungsstrategie auszubauen. Die Investitionen des Unternehmens im Jahr 2022 haben inzwischen 3,3 Mrd. RMB (485 Mio. USD) überschritten, wobei 18 Bauprojekte abgeschlossen und 29 neue Projekte in Arbeit sind. Mit der Gründung der Tochtergesellschaft in Russland und dem Ausbau der ägyptischen Niederlassung ist Angel gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach Produkten auf Hefebasis zu befriedigen.Mit dem Ziel, die Durchdringungsrate seiner Produkte auf den nachgelagerten Märkten, einschließlich derer für fermentierte Teigwaren, gebackene Lebensmittel, Gewürze, alkoholische Getränke, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika, zu verbessern, investiert Angel in die Entwicklung von 20 eigenen F&E-Plattformen, die sich mit der Entwicklung von Heferessourcen, Hefefermentation, Nahrungsergänzung, Aromen und anderen Anwendungstechnologien sowie der Biosynthesetechnologie befassen. Das Unternehmen wird auch weiterhin mit globalen Universitäten und Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten und sich mit erstklassigen Wissenschaftlern und Branchenexperten zusammenschließen, um neue technologische Lösungen zur Beschleunigung von Brancheninnovationen zu finden.„Der Geschäftserfolg von Angel basiert nicht nur auf dem technologischen Know-how des Unternehmens, sondern auch auf der soliden Fähigkeit, Markttrends zu erfassen, die es uns ermöglichen, mit den Bedürfnissen globaler Kunden Schritt zu halten. Wir führen tiefgehende Recherchen durch, um die Marktanforderungen zu erfüllen, was es uns ermöglicht, Wachstumschancen zu identifizieren, während wir nach Innovationen suchen, um unser Unternehmen voranzubringen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu bleiben. Mit unserer neuen Strategie werden wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen, indem wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern stärken und unsere Führungsposition in Bezug auf die Hefeherstellung und globalen Ressourcen nutzen, um neue Kundengruppen zu gewinnen", sagte Xiao Minghua, General Manager von Angel.Informationen zu Angel YeastLtd Angel Yeast Co. wurde 1986 gegründet und ist auf die Herstellung von Hefe- und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und -zutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, Gesundheitsprodukte für Menschen, Tiernahrung, Pflanzenpflege, destillierte Spirituosen und Biokraftstoffe, Fermentationsnährstoffe und Enzyme.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004844/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/angel-yeast-kundigt-plane-zur-verstarkung-der-liefer--und-innovationskapazitaten-als-reaktion-auf-die-steigende-weltweite-nachfrage-nach-hefe-an-301749926.htmlPressekontakt:Jonathan Xu,xujin@angelyeast.comOriginal-Content von: Angel Yeast, übermittelt durch news aktuell