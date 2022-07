Angel Yeast eröffnet gemeinsam mit PhaBuilder eine PHA-Fabrik

Yichang, China (ots/PRNewswire) -Angel Yeast (https://en.angelyeast.com/) (SH600298), ein weltweit börsennotierter Hersteller von Hefe und Hefeextrakten, hat eine Vereinbarung mit Bejing PhaBuilder Biotechnology Co., Ltd (PhaBuilder) in Yichang, Provinz Hubei, unterzeichnet, um in der Stadt eine große Produktionsbasis für Polyhydroxyalkanoate (PHA) aufzubauen. Die beiden werden ein Joint-Venture-Unternehmen gründen, um die Anwendung der synthetischen Biologie in der Biotechnologiebranche voranzutreiben.PHA ist ein Polyester, der auf natürliche Weise von Mikroorganismen produziert wird. Die biologisch abbaubaren und biokompatiblen Eigenschaften von PHA machen es in Bereichen wie Biomedizin und biologisch abbaubares Verpackungsmaterial sehr begehrt.„Diese Zusammenarbeit mit PhaBuilder ist ein Meilenstein und ein bedeutender Schritt nach vorn für Angel Yeast in der synthetischen Biologie. Bei Angel Yeast sind wir sehr an Innovationen und der Erforschung neuer Landschaften in der Branche interessiert. Dieses Projekt ist auch Teil unserer Bemühungen, ein internationales und professionelles Biotechnologieunternehmen zu werden", sagte Tao Xiong, Vorsitzender von Angel Yeast.Er fügte hinzu, dass von der Partnerschaft erwartet wird, dass sie ein neues Unternehmen in der Bioökonomie schmiedet, Innovationen in der synthetischen Biologie vorantreibt und die Expansion des globalen Marktes vorantreibt.Guoqiang Chen, der Gründer von PhaBuilder, fügte hinzu, dass durch die Zusammenarbeit mit Angel Yeast bei der Initiative wichtige Fortschritte bei der Umsetzung von technologischen Durchbrüchen in industrielle Programme für die synthetische Biologie erzielt wurden.„Die neue PHA-Produktionslinie mit einer Kapazität von 30 000 Tonnen wird mit Sicherheit fortschrittlichere Technologien, neue Dienstleistungen und Produkte für die Industrie und die Verbraucher hervorbringen. Es wird auch zu einem grüneren Lebensstil führen. Wir freuen uns sehr darüber", sagte Chen.Neben der synthetischen Biologie beschäftigt sich Angel Yeast auch mit den neuesten Entwicklungen in der biologischen Landwirtschaft. Nach Angaben des Unternehmens wird es sich an einem Projekt zur Herstellung von Tierfutter durch biologische Fermentation beteiligen. Angel Yeast wird rund 120 Millionen Yuan in den Bau des Produktionszentrums mit einer Jahreskapazität von 50.000 Tonnen investieren.Das Projekt wird voraussichtlich im August 2022 beginnen und im September des darauffolgenden Jahres abgeschlossen sein. Eine Besonderheit des Projekts ist die Verwendung von Distillers' Dried Grains with Solubles (DDGS) als ein Rohstoff für die Herstellung von Hefekulturprodukten. Als neue Kategorie werden Hefekulturprodukte die Produktpalette des Unternehmens im Bereich Tierernährung diversifizieren.Informationen zu Angel YeastDas 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co., Ltd ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, mikrobielle Ernährung und Enzyme.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865401/1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpgPressekontakt:Jonathan Xu,xujin@angelyeast.comOriginal-Content von: Angel Yeast, übermittelt durch news aktuell