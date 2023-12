Angel Yeast Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Energy One":

Der Aktienkurs von Angel Yeast hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -4,72 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Angel Yeast im Branchenvergleich um -18,61 Prozent underperformed hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,06 Prozent im letzten Jahr, und hier lag Angel Yeast 18,28 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Angel Yeast in den sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen, und überwiegend wurden negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum neun Handelssignale ermittelt, davon zwei gute und sieben schlechte Signale.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Angel Yeast liegt aktuell bei 54,38 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Angel Yeast weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Angel Yeast eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Zusammengefasst wird die Aktie von Angel Yeast bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet, während sie in den weichen Faktoren wie Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als "Gut" eingestuft wird.