Angel Yeast Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Aktienkurs von Angel Yeast hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Überrendite von 3,77 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -23,83 Prozent, und Angel Yeast liegt aktuell 3,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,11 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -5,57 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Angel Yeast unterdurchschnittlich ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich für Angel Yeast in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Angel Yeast liegt bei 67,01, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,33 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie.