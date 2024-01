Angel Gold Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel wie Eon Lithium aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Eon Lithium, zeigt sich, dass das Unternehmen momentan überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI, der aktuell 20 Punkte beträgt, als auch der 25-Tage-RSI von 16,67 Punkten weisen darauf hin. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass Eon Lithium über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Eon Lithium in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite von Eon Lithium beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Mit einer Differenz von 3,57 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Eon Lithium-Aktie von 0,08 CAD mit einer Entfernung von +33,33 Prozent vom GD200 (0,06 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 0,05 CAD darauf hin, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +60 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Eon Lithium-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

