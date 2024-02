Angel Gold Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Dividendenrendite der Aktie von Eon Lithium liegt derzeit bei 0 %, was 3,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau liegt. Somit erzielt eine Investition in diese Aktie einen geringeren Ertrag. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Eon Lithium bei 0,06 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -33,33 Prozent zum GD200 und von -20 Prozent zum GD50 der letzten 50 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um die Aktien von Eon Lithium wird sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionen und die Änderung der Stimmung deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Eon Lithium-Aktie überkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 100 als auch in den letzten 25 Handelstagen mit einem Wert von 83,33. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Eon Lithium in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index schlecht abschneidet.