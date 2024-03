^

EQS-WpÜG: HY Beteiligungs GmbH / Angebot zum Erwerb

Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: HanseYachts AG; Bieter: HY

Beteiligungs GmbH

01.03.2024 / 14:23 CET/CEST

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE

IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,

VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN

BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Delisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) i.V.m. § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 des Börsengesetzes

(BörsG)

Bieterin:

HY Beteiligungs GmbH

Ludwig-Ganghofer-Straße 6

82031 Grünwald

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 193153

Zielgesellschaft:

HanseYachts AG

Ladebower Chaussee 11

17493 Greifswald

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stralsund unter HRB 7053

ISIN: DE000A0KF6M8

Die HY Beteiligungs GmbH (die "Bieterin"), eine 100%-ige Tochtergesellschaft

der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, hat heute entschieden, den

Aktionären der HanseYachts AG im Wege eines öffentlichen

Delisting-Erwerbsangebots (das "Delisting-Angebot") anzubieten, sämtliche

auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der HanseYachtsAG

(DE000A0KF6M8; die "HanseYachts-Aktien"), die nicht von der Bieterin

unmittelbar gehalten werden, gegen Zahlung einer Geldleistung in Euro zu

erwerben. Die Bieterin beabsichtigt, eine Geldleistung in Höhe des

gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der

HanseYachts-Aktien während der letzten sechs Monate vor dieser

Veröffentlichung je HanseYachts-Aktie, wie er von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ermittelt wird ("VWAP"), anzubieten

("Angebotsgegenleistung"). Die Bieterin wird die Angebotsgegenleistung nach

Ermittlung des VWAP in einer gesonderten Veröffentlichung bekanntmachen.

Die Bieterin hat mit der HanseYachts AG am heutigen Tage unter üblichen

Vorbehalten vereinbart, dass die HanseYachts AG noch vor Ablauf der

Annahmefrist des Delisting-Angebots den Widerruf der Zulassung der

HanseYachts-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse beantragt sowie alle angemessenen Schritte und Maßnahmen

unternimmt, um die Einbeziehung der HanseYachts-Aktien zum Handel im

Freiverkehr der Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und

Stuttgart, via Tradegate Exchange, gettex und jeder anderen Börse, die der

HanseYachts AG bekannt wird, zu beenden.

Das Delisting-Angebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage

enthaltenen Konditionen durchgeführt werden und wird keine

Vollzugsbedingungen enthalten.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (in

deutscher Sprache) mit den detaillierten Bedingungen und sonstigen

Informationen zum Delisting-Angebot erfolgt im Internet unter

http://wpueg.aureliusinvest.de/hy/

Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot wird außerdem durch

Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht und wird auf der

Internetseite der BaFin verfügbar sein.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von HanseYachts-Aktien. Die

Bedingungen und weitere das Delisting-Angebot der Bieterin an die Aktionäre

der HanseYachts betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage

dargelegt, die nach Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die BaFin

veröffentlicht werden wird. Inhabern von HanseYachts-Aktien wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf

die darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen.

Das Delisting-Angebot an die HanseYachts-Aktionäre zum Erwerb sämtlicher

HanseYachts-Aktien wird ausschließlich nach den gesetzlichen Vorschriften

der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere den Vorschriften des BörsG, des

WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung unterbreitet werden. Eine Durchführung

des Delisting-Angebots nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen als

denen der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere der Rechtsordnungen der

Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigte Staaten"), Kanadas,

Australiens und Japans) wird nicht erfolgen. Folglich werden keine sonstigen

Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des

Delisting-Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt,

veranlasst oder anderweitig erfolgen. Die Aktionäre der Zielgesellschaft

werden nicht darauf vertrauen können, sich auf Bestimmungen zum Schutz von

Anlegern nach einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik

Deutschland berufen zu können. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des

Delisting-Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung dieser Bekanntmachung kann

in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingeschränkt

sein. Personen, die ihren Wohnsitz in einer anderen Rechtsordnung haben oder

einer anderen Rechtsordnung unterliegen, sollten sich über die geltenden

Anforderungen informieren und diese beachten.

Das Delisting-Angebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten oder in die Vereinigten Staaten hinein, über den US-Postweg oder

durch irgendein anderes Mittel oder Instrument des zwischenstaatlichen

Handels oder Handels mit dem Ausland (any means or instrumentality of

interstate or foreign commerce) einschl. Telekopie, Telex, Telefon, E-Mail

oder sonstiger Arten der elektronischen Kommunikation, noch über die

Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse (national securities exchange)

in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene

Personen und/oder für sie tätige Broker in Übereinstimmung mit anwendbarem

Recht außerhalb des Delisting-Angebots vor, während oder nach Ablauf der

Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar HanseYachts-Aktien erwerben bzw.

entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher

Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder

Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf HanseYachts-Aktien gewähren.

Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse

zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese

Erwerbe würden veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland erforderlich ist.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die AURELIUS Equity Opportunities

SE & Co. KGaA, und/oder mit ihr verbundene Gesellschaften (zusammen die

"Aurelius

Gruppe"), oder die HanseYachts AG und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen

die "HanseYachts-Gruppe") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete

Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen

beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie

"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen",

"werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere

Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach

beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da

sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der

Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Die

Bieterin macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete

Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse

eintreten oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere

tatsächliche Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die

Entwicklung des Industriesektors, in dem die Aurelius Gruppe und/oder der

HanseYachts-Konzern tätig sind, und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und

damit zusammenhängender Themen auf die Aurelius Gruppe und/oder den

HanseYachts-Konzern wesentlich von denen abweichen können, die durch die in

die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung enthalten

sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen

treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich

zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt die Bieterin keine

Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder

öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen,

zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Grünwald, 1. März 2024

HY Beteiligungs GmbH

