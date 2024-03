Angang Steel Aktie: Keine Angst!

Die Aktie von Angang Steel wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 133,58 liegt sie insgesamt 317 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", welcher bei 32,06 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien über Angang Steel spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral", da in diesem Zeitraum drei positive und zwei negative Handelssignale zu verzeichnen waren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird die Aktie von Angang Steel als "Neutral" bewertet, basierend auf der mittleren Aktivität der Beiträge und der kaum veränderten Stimmung über einen längeren Zeitraum.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Angang Steel in Bezug auf die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Neutral" bis "Gut" bewertet.