Angang SteelClass A Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Derzeit schüttet Angang Steel niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 5,45 Prozentpunkte (0,53 % gegenüber 5,98 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Angang Steel derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,8 HKD, womit der Kurs der Aktie (1,46 HKD) um -18,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,37 HKD, was einer Abweichung von +6,57 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Angang Steel. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität bzw. die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Angang Steel wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Außerdem wird auf fundamentaler Ebene festgestellt, dass mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 133,58 die Aktie von Angang Steel auf Basis der heutigen Notierungen 334 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bewertet wird (30,78). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zur Einstufung "Schlecht".