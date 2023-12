Anfield Energy Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Anfield Energy 73,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Das bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Anfield Energy in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anfield Energy liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Anfield Energy eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 0,07 CAD liegt, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,08 CAD, was einer Differenz von -12,5 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt lautet das Fazit auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".