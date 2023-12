Anfield Energy Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Anfield Energy betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 50 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bei 50, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für Anfield Energy. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anfield Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 CAD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,08 CAD, was zu einer positiven Entwicklung von 14,29 Prozent führt und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Anfield Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Anfield Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 74,93 % eine negative Bewertung als "Schlecht" ergibt.