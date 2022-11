Nottingham, England (ots/PRNewswire) -Es gibt verschiedene Anwendungsfälle für das Metaversum, vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen und von Spielen bis hin zum Gesundheitswesen. Antier Solutions hat die angenehme Seite der Metaverse-Technologie für sich genutzt und am 21. Oktober 2022 in seinen Geschäftsräumen Diwali in Metaverse (https://www.antiersolutions.com/anfestier-we-unleashed-diwali-in-metaverse-with-great-enthusiasm/) gefeiert. Der Name der Veranstaltung lautete „Anfestier".Diwali ist ein wichtiges Fest in Indien, und kurz nach Diwali gibt es zwei weitere traditionelle Veranstaltungen, die alle Arbeitnehmer gerne mit ihren Familien feiern. Aus diesem Grund kündigte das Unternehmen einen längeren Urlaub an. Da Diwali auf den 24. Oktober 2022 fiel, plante Antier eine gemeinsame Veranstaltung im Metaversum mit dem Titel Anfestier für seine Mitarbeiter. So entstand ein virtueller Raum, in dem alle Mitarbeiter des Unternehmens an den Diwali-Feierlichkeiten teilnehmen konnten. Auf diese Weise war es einfacher, alle Mitarbeiter, die von verschiedenen Standorten aus zusammenarbeiten, zu versammeln und mit dem gesamten Antier-Team ausgelassen zu feiern.Während sich die Welt noch viele Fragen über das Metaversum stellt und sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hat, hat das renommierte Blockchain- und Metaversum-Unternehmen bereits die fortgeschrittene Version des Feierns im Metaversum genutzt und das Diwali-Fest Anfestier (https://www.youtube.com/watch?v=L-3x43z2e1E) in der dreidimensionalen Welt veranstaltet. So konnten die Mitarbeiter ungezwungen Kontakte knüpfen, auf einer DJ-Party feiern, etwas trinken, Feuerwerkskörper ausprobieren, sich beschenken lassen und an verschiedenen unterhaltsamen Aktionen teilnehmen.Antier ist seit mehr als zehn Jahren von Indien aus tätig, hat aber auch Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in den USA und in Kanada. Deshalb beschlossen die Vordenker im Unternehmen, die Bindung zwischen dem weltweiten Netzwerk von Mitarbeiter und der Unternehmensleitung zu stärken, indem sie einen innovativen Weg zur Entwicklung eines Metaverse-Ökosystems einschlugen: Indem das Fest unter einem gemeinsamen virtuellen Dach gefeiert wurde, hatte jeder das Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammenhalt. Das gab den Mitarbeiter das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und im Unternehmen geschätzt zu werden.Der CEO von Antier, Vikram Raj Singh, erklärte: „Alle Mitarbeiter sind Teil einer großen Familie, und wir haben gemeinsam versucht, eine Plattform zu entwickeln, auf der wir uns alle im Metaversum treffen können, um Böllern auszuprobieren, zu tanzen und gemeinsam Spaß zu haben. Es war ein Abenteuer, denn wir haben etwas ausprobiert, das über das normale Freizeitvergnügen hinausging, und wir waren weltweit die Ersten, die so etwas auf die Beine gestellt haben."Monika, die als Senior Content Writer bei Antier Solutions (https://www.antiersolutions.com/) arbeitet, berichtet: „Ich habe so etwas zum ersten Mal gemacht, und es hat sich gleich ganz normal angefühlt. Es hat mir Spaß gemacht, im Metaversum Knallkörper zu zünden und Geschenke zu bekommen, indem ich einfach kleine Handbewegungen vor dem Laptop machte. Ich fand es toll, Getränke zu genießen und an verschiedenen Aktivitäten im Metaverse teilzunehmen. Anderen dabei zuzusehen, wie sie das Gleiche tun, war ebenfalls sehr amüsant."Eine andere Mitarbeiterin, Amandeep Kaur aus der Personalabteilung von Antier, ergänzt: „Obwohl viele Unternehmen an der Entwicklung des Metaversums (https://www.antiersolutions.com/metaverse-development/) beteiligt sind, haben wir die fortgeschrittene Version davon erlebt." Sie fährt fort: „Es hat uns Spaß gemacht, ein kurzes, aber lohnenswertes virtuelles Leben zu führen, indem wir Diwali im Metaversum gefeiert haben."Im Folgenden werden die wichtigsten Merkmale von Diwali im Metaversum, Anfestier, aufgeführt, die es zu verstehen gilt:1. Die immersive Erfahrung wird durch die Verwendung der Oculus-Kamerasensoren ermöglicht, die so programmiert sind, dass sie die Handbewegungen nachahmen. Jeder Finger der Hand ist Knochen für Knochen animiert, um Hand- und Fingerbewegungen perfekt zu simulieren.2. Die Erfahrung umfasst die Verfolgung der Hände, das Greifen und die Nachahmung der Handbewegungen in Echtzeit, während man mit den Spielelementen im Metaversum interagiert. Die Benutzer können die Feuerwerkskörper in die Hand nehmen und sie genau so in die Luft werfen wie in der Realität.3. Sie können sich eine Flasche Alkohol und ein Weinglas schnappen und damit trinken, sich zuprosten und anstoßen.4. Außerdem können die Benutzer mit einem NPC interagieren, um NFTs zu entdecken. Weitere Funktionen sollen demnächst hinzukommen, z. B. Kaufen/Verkaufen.5. Die Benutzer können die Oculus-Controller verwenden, um sich zu bewegen und die Umgebung zu erkunden.6. Innerhalb des Metaversums gibt es verschiedene laufende Aktionen. Jede Etage bietet unterschiedliche Aktionen.7. Die Benutzer können Geschenke machen oder entgegennehmen.8. Auf einer Tanzfläche können die Teilnehmer ihre Tanzkünste unter Beweis stellen und zu ihrer Lieblingsmusik grooven.9. Es gibt Wettbewerbe für Feuerwerke, bei denen Punkte gesammelt werden. Es gibt Punkte-Ringe, in denen der Benutzer mit der Rakete, die verschiedene Ringe durchläuft, Punkte gewinnen muss.Die Technologien hinter dem großen Erfolg der Metaversums-Feier zu Diwali:- Umgebung, Feuerwerk und NFTs werden in Unity eingerichtet.- Streaming und Erlebnis in Oculus- Animationen und Rigging – Blender und MayaWas kann man von Antier in Zukunft erwarten?- Es kann helfen, sich mit Freunden und Familienmitgliedern auszutauschen, die entfernt und im selben Raum innerhalb des Metaversums sind.- Digitale Feuerwerkskörper sind ungiftig und schadstofffrei. Kurz gesagt, die Initiative von Antier könnte umweltfreundliche Lösungen für weitere Feste dieser Art bieten.- Dadurch können die Benutzer bequem an verschiedenen unterhaltsamen Aktivitäten in einer dreidimensionalen Welt teilnehmen.- Die Diwali-Feiern im Metaverse – das war ein angenehmer Anlass, zu dem jeder reichlich essen und trinken genießen konnte, ohne dabei seine Gesundheit zu beeinträchtigen, und alle, die bereit sind, eine Feier im Metaversum zu veranstalten, können genau dasselbe erleben.- Das Antier-Team hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Mischung aus modernen und traditionellen Formen des Feierns zu kreieren und es den Teilnehmern zu ermöglichen, sich in einer virtuellen Welt zu vergnügen und Spaß zu haben.Informationen zu Antier SolutionsAntier ist ein führendes Blockchain- und Metaverse-Unternehmen. Das Team aus engagierten Technologen setzt sich für bahnbrechende Innovationen ein, um Unternehmen den Einstieg in die Kryptowelt mit mehr Vertrauen und Komfort zu erleichtern. Das Unternehmen ist auf alles spezialisiert, was mit dezentraler und verteilter Ledger-Technologie zu tun hat, einschließlich NFTs, Spiele, DAO, DeFi, Krypto-Münzen und -Token, Wallets und Web 3-Technologie (https://www.antiersolutions.com/web-3-0-development/). Das Metaversum ist jedoch eine seiner Stärken: Es kann in vielerlei Hinsicht für den Verkauf und das Marketing von Unternehmen, die Organisation von Veranstaltungen und zur Unterhaltung genutzt werden.