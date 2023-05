Anfang Mai 2023: Die nächste Preis-Offensive bei NORMA: Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bis zu 20 Prozent / Beliebte Pasta-Sorten beim Lebensmitteldiscounter reduziert

Nürnberg (ots) -Nachdem im vergangenen Monat April schon viele Artikel quer durchs gesamte NORMA-Sortiment im Preis reduziert wurden, dürfen sich nun drei der beliebtesten Pasta-Sorten über einen neuen billigeren Preis am Regal freuen.Die NORMA-Kundinnen und Kunden können so ab sofort 20 Cent und damit über 20 Prozent beim Kauf einer Pasta-Packung der NORMA Eigenmarke VILLA GUSTO sparen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick:VILLA GUSTO Spaghetti, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURVILLA GUSTO Fusilli, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURVILLA GUSTO Penne Rigate, 500 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell