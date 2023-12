Anexo Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie von Anexo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 3,8 liegt es insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste", der 57,53 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anexo-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 72,65 GBP, während der aktuelle Kurs bei 57 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -21,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich hier nur eine geringfügige Abweichung von -1,71 Prozent. Demnach wird die Anexo-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Anexo eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Betrachtet man die Dividende, so schüttet Anexo gegenüber dem Branchendurchschnitt auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,48 % aus, was 0,12 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,6 % ist. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung als "Neutral".