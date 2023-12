Anexo Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Anexo wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,29 Punkten, was bedeutet, dass die Anexo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 46,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anexo eine Rendite von 2,48 % aus, was 0,12 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Anexo wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben eine mittlere Aktivität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anexo daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Anexo somit von der Redaktion für den kurzfristigen RSI, die Dividende, das Sentiment und die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.