Shutterstock Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse von Shutterstock zeigt, dass der aktuelle Kurs von 46,88 USD nun -0,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +2,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shutterstock wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shutterstock weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,68 ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Shutterstock-Wertpapier daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shutterstock festgestellt werden. Das bedeutet, dass keine Auffälligkeiten in Bezug auf die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien vorhanden sind. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Shutterstock ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,08 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt das durchschnittliche KGV 297. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Shutterstock daher sowohl technisch als auch fundamental betrachtet als "Neutral" eingestuft, mit einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen.