Anest Iwata Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Anest Iwata in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Anest Iwata bei 1183,94 JPY liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1336 JPY, was einem Abstand von +12,84 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1301,1 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten beiden Wochen eher neutral ausfielen. Negative Themen haben in den letzten Tagen überwogen, wodurch die Aktie aktuell mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anest Iwata-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 44,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Anest Iwata.