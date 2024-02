Anest Iwata Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Anest Iwata ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Anest Iwata. Dies hat insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung geführt, wenn man die Anleger-Stimmung analysiert.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Anest Iwata-Aktie ein Durchschnitt von 1152,61 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1335 JPY, was einer Abweichung von +15,82 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit 1192,92 JPY über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +11,91 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird der Anest Iwata-Aktie ein "Gut"-Rating zuerkannt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Anest Iwata zeigt kaum Änderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeschrieben.

In der technischen Analyse betrachtet man auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 41,1 deutet darauf hin, dass die Anest Iwata-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 37, was ebenfalls darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI also eine Einstufung als "Neutral".