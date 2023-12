Anest Iwata Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie von Anest Iwata als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,25 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 57,95 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass Anest Iwata weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Anest Iwata-Aktie ein Durchschnitt von 1104,24 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1060 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen ähnlichen Prozentsatzunterschied zum letzten Schlusskurs, wodurch beide Werte ebenfalls mit "Neutral" bewertet werden.

In Bezug auf das Sentiment und den "Buzz" im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Anest Iwata gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Anest Iwata.