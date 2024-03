Anerkennung für anspruchsvolle Unternehmenskommunikation / Online-Magazin von Klüh für German Brand Award 2024 nominiert

Düsseldorf (ots) -Nach der Auszeichnung seines digitalisierten Recruiting-Prozesses im letzten Jahr, ist der Multiservice-Anbieter Klüh erneut für den German Brand Award nominiert. Mit dem Preis prämiert der Rat für Formgebung, Deutschlands Design- und Markeninstanz, sowie das German Brand Institute die besten Produkt- und Unternehmensmarken sowie die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien. Vertreten ist Klüh in der Kategorie "Brand Communication - Storytelling & Content Marketing" mit seinem Online-Magazin Klüh4all.Mit dem Unternehmenskanal gibt die Düsseldorfer Traditionsfirma seit Januar 2023 regelmäßig ausführliche Einsichten in ihre infrastrukturellen Dienstleistungen für eine moderne, nachhaltige Gebäudebewirtschaftung in einer sich verändernden Arbeitswelt. Auf diese Weise möchte das Unternehmen seine Expertise im Gebäudemanagement und seine Erfahrung aus der Praxis stärker nach außen streuen, um einem breiten Publikum zugänglich zu machen, was Klüh und seine Dienstleistungen ausmacht."Unsere Unternehmenskommunikation hat den Anspruch, komplexe Themen aus den Kompetenzbereichen der Klüh-Gruppe auf eine ansprechende und nutzerfreundliche Art und Weise zugänglich zu machen. Umso schöner, dass unsere tägliche Arbeit nun über die Nominierung für den German Brand Award Anerkennung erfährt", erklärt Sarah Latton, Leiterin Marketing & Kommunikation bei Klüh Multiservices.Im nächsten Schritt wird eine interdisziplinäre zehnköpfige Jury die nominierten Unternehmen anhand einer Vielzahl von Kriterien wie Eigenständigkeit und Markentypik, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz bewerten. Ebenso spielen Faktoren wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess. Am 13. Juni werden dann im Rahmen einer Preisverleihung in Berlin die Gewinner des German Brand Awards 2024 bekanntgegeben.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell