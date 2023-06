Anerkennung für Innovation im Recruiting-Prozess / Klüh gewinnt renommierten German Brand Award 2023

Düsseldorf (ots) -Der Multiservice-Anbieter Klüh gehört zum exklusiven Kreis der Gewinner des German Brand Award 2023. Mit dieser Auszeichnung prämieren der Rat für Formgebung, Deutschlands Design- und Markeninstanz, sowie das German Brand Institute die besten Produkt- und Unternehmensmarken sowie die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien.Gewonnen hat Klüh in der Kategorie "Digital Solutions & Apps" mit der zukunftsorientierten Funktion, dass sich Arbeitnehmer*innen nun auch über WhatsApp auf dem Jobportal des Unternehmens bewerben können. Der 2022 eingeführte Bewerbungskanal bietet eine besonders intuitive Candidate Journey ergänzend zum Schnellbewerbungsverfahren in der Desktopanwendung. Mit der Einführung der Bewerbung über WhatsApp ist Klüh ein Vorreiter für das vereinfachte Bewerbungsverfahren in der bundesweiten Facility-Services-Branche."Ich freue mich sehr über den Award, da er zeigt, dass unsere Recruiting-Strategie, die wir vor dem Hintergrund eines zunehmend umkämpften Arbeitsmarktes weiterentwickelt haben, hohe Anerkennung findet. Mein Dank gilt der Jury, meinen Kollegen sowie unserem Softwaredienstleister PitchYou, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben", sagt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh Multiservices.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell