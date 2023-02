Anerkennung für Innovation im Recruiting-Prozess / Klüh für den German Brand Award 2023 nominiert

Düsseldorf (ots) -Der Multiservice-Anbieter Klüh gehört zum exklusiven Kreis der Nominierten für den German Brand Award 2023. Mit der Auszeichnung prämieren der Rat für Formgebung, Deutschlands Design- und Markeninstanz, sowie das German Brand Institute die besten Produkt- und Unternehmensmarken und die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien. Vertreten ist Klüh in der Kategorie "Digital Solutions & Apps" mit der zukunftsorientierten Funktion, dass sich Arbeitnehmer*innen nun auch über WhatsApp auf dessen Jobportal bewerben können.Der 2022 neu eingeführte Bewerbungskanal bietet eine besonders intuitive Candidate Journey ergänzend zum bereits etablierten Schnellbewerbungsverfahren in der Desktopanwendung. Mit der Einführung der Bewerbung über WhatsApp ist Klüh ein Vorreiter für das vereinfachte Bewerbungsverfahren in der bundesweiten Facility Services-Branche."Wir freuen uns sehr über die Nominierung, zeigt sie doch, dass unsere vor dem Hintergrund eines zunehmend umkämpften Arbeitsmarktes weiterentwickelte Recruiting-Strategie hohe Anerkennung findet. Zudem motiviert uns die Nominierung, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen und uns kontinuierlich zu verbessern", sagt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh Multiservices.Anfang März wird eine interdisziplinäre achtköpfige Jury die nominierten Unternehmen anhand einer Vielzahl von Kriterien wie Eigenständigkeit und Markentypik, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz küren. Ebenso spielen Faktoren wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess. Falls Klüh die Jury überzeugen kann, geht es am 15. Juni zur Preisverleihung nach Berlin.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304| j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell